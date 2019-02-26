林書逸開轟 兄弟熱身賽勝韓職英雄隊

中華職棒中信兄弟隊自辦熱身賽，26日對戰韓職英雄隊，中信兄弟林書逸首局就開轟，全場4打數敲出3安，打擊手感火燙，助隊以11比3大勝。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年2月26日

（中央社記者謝靜雯台北26日綜合報導）中職中信兄弟隊今天在屏東與韓職英雄隊打熱身賽，兄弟隊打線發揮，全場敲出16支安打，林書逸首局開轟，單場4打數敲出3安，打擊手感火燙，兄弟終場以11比3拿勝。

兄弟隊今天開賽就有得分攻勢，首局林書逸開轟幫助球隊先馳得點；2局詹子賢安打開起攻勢，單局4支安打，攻下4分大局；3局再靠著觸身球保送，許基宏、詹子賢、林書逸接連安打，再添3分保險分。

兄弟今天1到9棒除王勝偉外都有安打表現，林書逸今天單場4打數敲出3支安打，打擊手感火燙，詹子賢、王威晨單場也都敲出2安，王威晨另有一次盜壘成功。

兄弟隊今天由洋投艾迪頓先發，總計投3局被敲3支安打、無失分；兄弟4局啟動牛棚，洪宸宇、王奕凱、吳俊偉、官大元、陳柏豪接連登板，王奕凱6局被敲2分砲掉分，官大元8局因為隊友守備失誤、被敲安打，失掉1分非責失分。（編輯：方沛清）1080226