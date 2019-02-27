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桃猿全隊談薪完成 郭嚴文晉升50萬俱樂部

最新更新：2019/02/27 14:12
Lamigo桃猿全隊談薪完成，郭嚴文獲加薪晉升50萬俱樂部。（中央社檔案照片）
Lamigo桃猿全隊談薪完成，郭嚴文獲加薪晉升50萬俱樂部。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊啟芳台北27日電）Lamigo桃猿全隊談薪完成，為今年中職首支談完薪水的球隊，郭嚴文、林承飛、林立、郭永維等皆獲加薪，其中郭嚴文晉升新台幣50萬俱樂部，林智平、林樺慶則是遭減薪。

郭嚴文2019年月薪從42萬元升為50萬元，郭嚴文去年出賽85場，敲出104支安打、10支全壘打，貢獻52分打點，打擊率0.322，好表現讓他晉升「50萬俱樂部」一員，今年桃猿50萬俱樂部還有林泓育70萬、陳俊秀55萬、陳禹勳55萬。

另外郭永維月加薪8萬元，新球季月薪18萬元；林承飛月加薪2.5萬，新球季月薪為18.5萬元；林立月加薪6萬元，新球季月薪14.5萬元；林智平今年月薪調降至23萬元。投手方面，林樺慶2019年月薪則是從16萬元降至14萬元。

全隊談薪完成後，Lamigo桃猿已進入實戰代訓階段，將於2月28日、3月1日對戰日本職棒東北樂天金鷲，3月13日再赴日本千葉，與羅德進行2場比賽，並於3月23日在桃園主場正式展開新球季。（編輯：黃于）1080227

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