鈴木一朗春訓高人氣 一頭白髮身手依舊

美國職棒大聯盟日本名將鈴木一朗以45歲高齡在場上續戰，當地時間27日在春訓熱身賽登場，獲得球迷高聲力挺。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 108年2月28日

（中央社記者林宏翰亞利桑那27日專電）美國職棒大聯盟日本名將鈴木一朗今天在客場打熱身賽，受到球迷高聲力挺，脫下帽子時露出一頭白髮，但暖身過程可看到他的身體柔軟度和跑步敏捷性都還保有一線球員水準。

西雅圖水手隊今天午間來到克里夫蘭印地安人在嘉年小鎮（Goodyear）的春訓主場打季前熱身賽。比賽開始前半小時，兩隊球員陸續在草皮上暖身的時候，鈴木一朗幽雅又氣定神閒地接受看台上的歡呼聲。

「ICHIRO！ICHIRO！」客隊這一側的觀眾席上，一大群人擠在左外野標竿邊線附近，有人喊說：「ICHIRO！來幫我孫子簽名！」也有人喊：「我們大老遠從橫濱過來。」

鈴木一朗專注在自己的世界裡，彷彿沒有聽到觀眾的喊叫。

水手隊野手分成兩群，一排站在邊線附近，一排在中外野附近，分立兩側開始拉長距離傳接球。鈴木一朗的距離比任何人都要遠，幾乎快要退到中外野深處，傳球的力道讓觀眾席上的球迷驚呼：「他真的45歲嗎？」

賽前全體肅立唱美國國歌，鈴木一朗脫下帽子，一頭白髮可能是他全身最符合年齡的部位。

身高只有175公分的鈴木一朗，在水手隊員當中顯得瘦小，但暖身過程當中，可以看到他的身體柔軟度還有跑步的敏捷性都還保有一線球員的水準。

不過他今天擔任第7棒右外野手，3次上場打擊，安打掛零之外，還被三振了兩次。春訓出賽4場，8打數1安打。

一朗賽前施展招牌的拉筋動作之外，最多的時間就是跟印地安人球員擁抱聊天，連水手自家隊友也常上前閒聊幾句，動不動就擁抱一下，可見他是許多年輕後輩尊敬的對象。

觀眾席上球迷拿著海報、球與衣服等各式商品盼著一朗來簽名，日本攝影記者架好了鏡頭，鎖定著鈴木一朗的一舉一動。

接近比賽開打的1時05分，他走向看台人群，先看向計分板上的時間，回頭向球迷說「我只有5分鐘」。比賽還沒開打，所有人已經歡呼了起來。（編輯：陳惠珍）1080228

美國職棒大聯盟日本名將鈴木一朗45歲仍在場上續戰，當地時間27日在春訓熱身賽登場。賽前唱國歌時，他脫下帽子露出一頭白髮。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 108年2月28日

美國職棒大聯盟日本名將鈴木一朗45歲在場上續戰，當地時間27日在春訓熱身賽登場，秀出招牌打擊動作。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 108年2月28日