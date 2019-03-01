藍寅倫交流賽扛第3棒手感燙 盼改進選球能力

（中央社記者楊啟芳台北1日電）Lamigo桃猿今天對東北樂天金鷲的交流賽，黃子鵬9上被轟出3分砲，最終7比7握手言和。藍寅倫本場5打數2安打，還有3分打點，可說手感燙，但他表示，希望可以改進選球能力。

藍寅倫昨天4打數敲出2支安打，包括一發陽春砲，第9局還從宋家豪手中揮出安打；今天是5打數敲出2支安打，包辦3分打點，狀況非常好。他過往打第一棒居多，這兩場嘗試打以前王柏融的第3棒，效果也不錯。

總教練洪一中指出，藍寅倫在交流賽之前狀況不理想，不過或許是個性影響，有觀眾就會人來瘋，這兩天打得不錯。至於開季後的棒次安排，洪一中說，藍寅倫打第3棒沒問題，不過不急著下定論，之後會找到最好隊型。

藍寅倫表示，打第3棒給自己壓力比較大，「因為我以前選球比較不好，得點圈有人時掌握也不好，這兩點是我一直以來的缺點，這兩場雖然有安打，但其實容易壞球時揮棒，希望回去好好做功課，可以更進步。」

藍寅倫指出，近期一直以賽代訓，透過比賽才知道怎麼調整，也在找自己最舒服的出棒方式，經過兩場交流賽後，他說：「狀況有比較好，其實我們大家有發現，教練也有跟我們講，要三振日本打者不容易，纏鬥這方面值得我們學習。」

洪一中也說，日本打者選球好，尤其兩好球之後的纏鬥功力，另外投手的控球、尾勁，以及跑者的跑壘、離壘距離，有很多細節值得學習。

針對黃子鵬9上被敲全壘打，洪一中則指出，關鍵在他先投了一次觸身球，下一棒打者一定會瞄準直球，結果黃子鵬真的投了直球，不過洪一中說：「這也可以讓他成長，對他來說是好事。」（編輯：翁翠萍）1080301