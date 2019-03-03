木棒聯賽4強 高苑登錄名單出錯遭沒收比賽

（中央社記者謝靜雯嘉義3日電）高中棒球聯賽（木棒組）4強賽，高雄高苑工商與桃園平鎮高中交手，比賽打到6局上高苑換投手邱駿威中繼，卻因為填寫名單錯誤，邱駿威不在登錄名單中，遭裁定沒收比賽。

高苑工商與平鎮高中今天爭冠軍戰門票，兩隊比賽前半段你來我往，5局打完高苑4比3領先，平鎮6局有攻勢，靠著接連安打送回追平分，1人出局時，高苑將先發投手林逸達換下場，由邱駿威登板中繼。

此時平鎮教練團提出抗議，指出登錄名單中有2個「陳英睿」，分別是19號、20號，「邱駿威」這個名字沒有出現在登錄名單中，大會解釋，秩序冊中規定是「球衣號碼填寫有誤，判該隊總教練離開比賽場地」，但邱駿威的案例不是背號錯誤，而是名字沒有出現在登錄名單中，等同於違規球員，裁定沒收比賽。

高苑總教練李來發情緒十分激動，他指出有繳交選手證，並在賽前繳交攻守名單時大會會再核對一次，邱駿威為19號、陳英睿為20號，寫錯登錄名單雖是事實，但經過多次核對確沒有在賽前提出，「被判總教練出場沒有關係，但最後裁定沒收比賽，對球員來說很不公平」。

平鎮總教練吳柏宏表示，關鍵比賽教練團都會很仔細核對雙方的出賽名單，本來就設定今天比賽高苑會由林逸達、邱駿威合力，當時發現名單內沒有邱駿威名字時就覺得很奇怪，球員合力將林逸達打下場，在邱駿威登板時提出抗議；最終4強賽裁定平鎮9比0拿勝、晉級冠軍戰。（編輯：李錫璋）1080303