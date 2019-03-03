木棒聯賽4強 平鎮晉冠軍戰

（中央社記者謝靜雯嘉義3日電）高中棒球聯賽（木棒組）4強賽，高苑工商與平鎮高中交手，兩隊分別壓出王牌林逸達、李晨薰先發，比賽一路緊咬，最後因高苑非登錄名單球員上場，裁定平鎮拿勝、晉級冠軍戰。

今天比賽前半段形成投手戰，前2局都沒有拿下分數，高雄高苑3局靠著林正信安打、對手守備失誤、盜壘、顏清浤關鍵安打，一棒送回2分、取得領先。

桃園平鎮4局林子豪率先安打上壘，靠著單局6支安打、1次保送，攻下3分、翻轉戰局。高苑5局追分，靠著接連安打、失誤，追回2分，再取得4比3領先。

6局平鎮拿下追平分，1人出局後，高苑先發投手林逸達退場，由邱駿威接手中繼，但平鎮提出抗議，指出邱駿威沒有出現在登錄名單中，大會裁定沒收比賽。

高苑先發投手林逸達今天投得並不差，但他提到4局節奏節奏被抓到，所以稍微受到影響，換投後因為登錄名單出問題被沒收比賽，林逸達表示，事情發生了也不能說什麼，但如果把比賽打完，「我們不一定會輸」。

平鎮李晨薰今天5局1人出局後提前退場，他表示4局時發現手有水泡，5局再上場投，影響投球球威，跟教練團反映後提前退場，雖然今天出賽狀況不算最好，但上場就是想辦法幫助球隊贏球。

平鎮經裁定以9比0拿勝、晉級冠軍戰，教練團表示，這也是學個教訓，對於登錄球員名單要十分謹慎；木棒聯賽冠軍戰將於5日舉行，平鎮將與4強另一場比賽新北市穀保家商、台北市大理高中勝隊交手。（編輯：李錫璋）1080303