中信兄弟啦啦隊添新血 16人迎接中職30年

中信兄弟專屬啦啦隊Passion Sisters（熱情姐妹）日前展開春訓為新球季準備，今年加入4名新成員，將以16人陣容迎接中華職棒30年。中央社記者張新偉攝 108年3月4日

（中央社記者張新偉台北4日電）中信兄弟專屬啦啦隊Passion Sisters（熱情姐妹）日前展開春訓為新球季準備，今年加入4名新成員，將以16人陣容迎接中華職棒30年。

因應球團近年發展全象主場，為展現新球季應援新氣勢，日前中信兄弟徵選Passion Sisters 6.0，4名新成員璇璇、松鼠、粿粿與畇二加入姐妹中，與學姐們一起進行春訓。

熱愛表演的璇璇，曾是Passion Sisters 4.0成員，她表示想念姐妹們、更想念球場上的熱情氛圍，所以再次回歸球場，展現活力。

應援經驗豐富的松鼠是前富邦啦啦隊Fubon Angels成員，在北部發展兩年，孝順的她，工作之餘都會回到台中陪伴家人，今年回到台中發展，加入在地球隊，兼顧家庭與工作。

粿粿是前中職棒球女孩，2017年曾隨著中職聯隊前往日本東京巨蛋應援，因此愛上球場的應援氣氛，雖然自己不是舞蹈科班出身，但努力學習球場的應援方式，她表示能加入姐妹們，實現心中願望，讓她美夢成真。

文化舞蹈系畢業的畇二，之前是幼兒園的才藝老師，她表示，身邊很多朋友都是啦啦隊，加上學姊晴兒推薦，所以加入姐妹們，讓自己多方發展與學習。

雖然今年皮皮離隊，但是補進4名新成員，加上由隊長小安率領的副隊長Peggy、成員短今、貴貴、希希、Landy、峮峮、笑笑、晴兒、白白、波波與凱蒂，將以16人陣容迎接新球季。

成立於2014年的中信兄弟專屬啦啦隊Passion Sisters（熱情姐妹），是中信兄弟的最佳拍檔，象徵熱情、陽光與積極。不論比賽當天天氣狀況、球賽比數，姐妹們總是在球場上為球員賣力加油打氣，鼓舞看台上球迷應援氣勢。

今年中信兄弟在台中洲際棒球場設置46場比賽、高雄澄清湖棒球場6場、台北天母棒球場6場、花蓮棒球場2場，姐妹們也期許在中華職棒30年球季展現春訓苦練已久的舞技與應援方式。（編輯：管中維）1080304

中信兄弟專屬啦啦隊Passion Sisters（熱情姐妹）今年加入4名新成員璇璇（左起）、粿粿、畇二、松鼠，將以16人陣容迎接中華職棒30年。中央社記者張新偉攝 108年3月4日

中信兄弟專屬啦啦隊Passion Sisters（熱情姐妹）隊長今年由小安（中）擔任，將率領4名新成員璇璇（右）、粿粿（左2）、畇二（右2）、松鼠（左），迎接中華職棒30年。中央社記者張新偉攝 108年3月4日

中信兄弟專屬啦啦隊Passion Sisters（熱情姐妹）今年由小安（右）與Peggy（左）分別擔任隊長與副隊長，率領姊妹們一起在球場上散發熱情魅力。中央社記者張新偉攝 108年3月4日

迎接中華職棒30年，中信兄弟專屬啦啦隊Passion Sisters（熱情姐妹）日前展開春訓，新加入的學妹粿粿（前右起）、松鼠與學姊們一起在舞蹈教室中練舞。中央社記者張新偉攝 108年3月4日

中信兄弟專屬啦啦隊Passion Sisters（熱情姐妹）日前展開春訓為新球季準備，在舞蹈老師Suli（前左）指導下，一個動作、一個動作調整練習。中央社記者張新偉攝 108年3月4日