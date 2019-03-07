德國換血捨棄世足奪冠3老 穆勒火大了

（中央社柏林6日綜合外電報導）德國足球隊總教練勒夫昨天宣布，今後國家隊不再徵召胡梅爾斯、博阿騰、穆勒這3名2014世界盃奪冠的核心功臣。穆勒今天坦言，他對這項「沒品味」的決定感到超級不爽。

29歲的穆勒（Thomas Mueller）與同為30歲的博阿騰（Jerome Boateng）、胡梅爾斯（Mats Hummels）3人目前均效力德甲拜仁慕尼黑隊。勒夫（Joachim Loew）5日親自飛往慕尼黑，告知3人國家隊生涯畫下句點。

3人效力德國國家隊的場次加起來達246場。

穆勒今天於自己社群媒體所貼的一段2分鐘影音裡說：「我越想就越覺得生氣，總教練突如其來的決定讓我十分困惑，教練有決定權這無可厚非，但我最不解的是這個決定所為何來？我跟胡梅爾斯、博阿騰都還能踢出巔峰狀態。」

穆勒也把砲口對向德國足協（DFB）及足協主席格林德爾（Reinhard Grindel）。他說：「德國足協發出事先備妥的新聞稿，在我看來很沒水準，缺乏厚道。」

拜仁行政高層魯曼尼格（Karl-Heinz Rummenigge）今天稍早也對勒夫拋出的震撼彈「惱怒」，因為拜仁與多特蒙德間的德甲霸主之爭正如火如荼，且下週還要在歐冠16強賽第2輪與利物浦一決生死，球團憂心會影響3名主將的表現。

穆勒、胡梅爾斯、博阿騰是德國隊2014世足奪冠的核心班底，但3人在2018世足賽的表現不忍卒睹，德國隊甚至敗給南韓慘在小組賽階段便遭淘汰，寫下隊史難堪一頁，導致國內要求換血呼聲不斷。（譯者：陳亦偉）1080307