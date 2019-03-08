里拉德獨得51分白搭 雷霆延長賽勝拓荒者

（中央社波特蘭7日綜合外電報導）衛斯布魯克、喬治聯手拿下69分，讓狂砍51分的里拉德未能隻手遮天，美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆今天經延長賽後，以129比121擊敗波特蘭拓荒者。

衛斯布魯克（Russell Westbrook）攻下雷霆最高37分，喬治（Paul George）貢獻32分、14籃板、6助攻，讓雷霆本季橫掃對手，4次對上拓荒者都收下勝利。

拓荒者的里拉德（Damian Lillard）今天轟下本季新高51分，並送出9助攻，麥卡倫（CJ McCollum）挹注25分，諾基奇（Jusuf Nurkic）拿到13分、17籃板。

兩隊今天一路打進延長賽，雷霆拿下的前7分有5分是衛斯布魯克所得，他砍進一個三分球，還有一次兩罰俱中，讓球隊取得120比117領先；接著喬治兩罰中1、衛斯布魯克快攻上籃得手，讓雷霆以123比117拉開領先差距。

里拉德在終場前1分28秒罰進兩球，讓拓荒者將落後追到剩下4分差，但衛斯布魯克、喬治都兩罰俱中，雷霆在比賽剩下55.7秒時將領先差距再拉開到7分，里拉德的兩罰得手，讓拓荒者將比分拉近到5分差，但雷霆葛蘭特（Jerami Grant）的「三分打」澆熄拓荒者的獲勝希望。（譯者：李晉緯/核稿：徐崇哲）1080308