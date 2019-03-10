SBL強森32分領軍 璞園勝達欣拉5連勝

（中央社記者龍柏安台北10日電）超級籃球聯賽（SBL）衛冕軍桃園璞園建築，今天克服首節落後10分劣勢，靠著李啟瑋在第2節狂飆17分，加上洋將強森拉尾盤，終場以94比84擊敗台北達欣工程，拉出5連勝。

強森（Orlando Johnson）今天攻下本季單場新高的32分，其中光在決勝第4節就包辦12分，且在比賽結束前最後1分36秒內連得8分，包括命中2顆重要3分球，是助璞園擋住達欣猛烈反撲的重要功臣。

其實璞園開局暖機太慢，首節打完就以19比29陷入雙位數落後，沒想到射手李啟瑋在第2節發飆，單節累積7投5中，包括3分球5投中4，單節就狂砍17分、全場拿下19分，率隊拉出一波35比11的攻勢逆轉戰局。

李啟瑋透露，過年時球隊每個人都有不同的課表，他的部分很簡單，「就是多投啦，像我是要投2000顆」。他苦笑說，由於上半季他的命中率並沒有達到教練團設定的要求，因此過年期間就只能靠著多投來彌補。

達欣第2節由勝轉衰，不過他們在第4節展開強力反撲，利用連續3分球以及洋將麥克連（Anthony McClain）的打點，在第4節最後2分40秒追到僅差4分，無奈隨後璞園靠著吳岱豪與強森聯手拉出一波7比0攻勢，再將差距擴大至雙位數，提前底定戰局。（編輯：張雅淨）1080310