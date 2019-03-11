吳俊杰8局飆15K壓大同 開南大專聯賽晉4強

大專棒球聯賽（公開一級）複賽，開南大學11日與大同學院交手，先發投手吳俊杰（圖）先發8局變化球決勝，飆出15次三振僅失1分，助球隊拿勝，提前搶下4強門票。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年3月11日

（中央社記者謝靜雯台北11日電）大專棒球聯賽（公開一級）複賽，開南大學搶勝氣勢旺，今天與大同學院交手，吳俊杰先發8局變化球決勝，飆出15次三振僅失1分，率隊以4比1拿下複賽3連勝，確定提前搶下4強門票。

開南大學先發投手吳俊杰今天出賽狀況好，開賽連續解決11名打者，直到4局2人出局後才被敲出第1支安打，但力守不失分。吳俊杰壓制大同學院打線，直到7局投出保送、被敲二壘打失掉唯一1分。

吳俊杰今天總計用114球投8局，僅被敲出2支安打，投出1次保送，飆出15次三振，失掉1分責失分，幫助球隊拿勝，也收下勝投。

開南總教練郭李建夫稱讚吳俊杰今天表現，變化球有準度、指叉球投得很好，球速有發揮，約落在144至145公里，只有被敲安打的球有點失投。吳俊杰表示，今天以變化球為主，搶到好球數後變化球決勝，「指叉球、滑球、曲球狀況都不錯，投在對的時機點，比賽後半段再把直球比例提高」。

今天比賽前5局兩隊僵持不下，直到6局開南靠著接連保送、安打先馳得點，7局下半再靠著接連安打、失誤，單局攻下3分、奠定勝基，順利拿下比賽勝利。

開南帶著預賽2勝1敗戰績進入複賽，複賽接連擊敗文化大學、國立體大，今天再擊敗大同學院拿下複賽3連勝，目前積分15分確定提前晉級4強。

郭李建夫表示，帳面上球隊連勝，但其實都在比賽後半段才拿下關鍵分數，「球員精神、毅力不錯，不會因為前面打不到就放棄」， 展現拚勁。（編輯：張雅淨）1080311