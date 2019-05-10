蘇智傑近11場全壘打停產找問題 想辦法打好球

中職統一獅隊主砲蘇智傑今年開季打擊狀況不錯，但近期安打、全壘打量卻都不如預期，他受訪時表示，盼儘快找回打擊好感覺，「要讓自己更有耐性，想辦法打到好球」。中央社記者謝靜雯攝 108年5月10日

（中央社記者謝靜雯新北10日電）中職統一獅隊主砲蘇智傑，開季打一個月就敲出8轟，打擊狀況不錯，但近期安打、全壘打量都不如預期，蘇智傑透露，近期追打壞球狀況明顯，需要更有耐心、想辦法鎖定好球打。

蘇智傑今年開季打擊狀況不錯，開季打了20場比賽就敲出8發全壘打，一度居於聯盟全壘打王，但今天賽前近11場比賽，全壘打停產，安打產量也不如預期，僅敲出7支安打，他也有感受到打擊狀況不如開季。

蘇智傑透露，近期很容易打到對方投手的引誘球，追打壞球的狀況比較明顯，拚全壘打王是設定的目標之一，近期打擊狀況不理想，多少也會有點擔心，「不只是全壘打，感覺連安打都打不太出來」。

身為球隊的中心棒次，獅隊近期傷兵不斷，連帶戰績也受影響，蘇智傑坦言在不順的時候難免會有壓力，更想要拿出好表現來幫助球隊，也有跟球隊的打擊教練討論，希望儘快找回打擊好感覺，「要讓自己更有耐性，想辦法打到好球」。

蘇智傑今天賽前本季一軍總計出賽31場，敲出29支安打、8發全壘打，打擊率2成61，目前與Lamigo桃猿隊朱育賢並列聯盟全壘打排行第2名，目前聯盟全壘打王為中信兄弟隊詹子賢9轟。（編輯：張銘坤）1080510