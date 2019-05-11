費德瑞睽違3年重返紅土 馬德里網賽8強敗給提姆

（中央社馬德里10日綜合外電報導）奧地利網球好手提姆今天救下2個賽末點，終場3比6、7比6（13/11）、6比4擒伏瑞士名將費德瑞，挺進馬德里公開賽4強，費德瑞睽違3年重返紅土的首項賽事8強止步。

37歲的費德瑞（Roger Federer）上次打紅土賽也是不敵提姆（Dominic Thiem），當時是在2016年羅馬網賽敗北。

法新社報導，提姆說：「這場比賽非常激烈，我能救下賽末點真的很幸運。羅傑（費德瑞名）在紅土的表現令人難以置信，我真的很高興獲勝。他如此獨特，或許是網壇歷來最強，他實在與眾不同。」

費德瑞則表示，很高興回歸紅土賽場。他說：「我感覺自己表現很不錯，我認為自己在這裡打出了幾場好比賽，我現在在紅土感覺很好。」

費德瑞現在將決定是否持外卡參加下週羅馬網賽，若否，他的下一場紅土賽將是法國網球公開賽。

提姆接下來將出戰世界排名第一的塞爾維亞一哥喬科維奇（Novak Djokovic）。由於克羅埃西亞好手西里奇（Marin Cilic）胃疾退賽，大會頭號種子喬科維奇直接晉級4強。

大會第2種子西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）以6比1、6比2輕取瑞士對手瓦林卡（Stanislas Wawrinka），順利進軍4強。納達爾將與希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）爭奪決賽門票。

西西帕斯在8強賽以7比5、3比6、6比2淘汰尋求衛冕的茲韋列夫（Alexander Zverev）。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1080511