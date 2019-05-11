陽忠辰開轟高塩將樹完投 崇越春聯晉級冠軍戰

108年全國成棒甲組春季聯賽4強戰，崇越隼鷹11日與遠東科大交手，崇越先發投手高塩將樹完投9局，加上隊友開轟，終場崇越就以5比1拿勝，挺進冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 108年5月11日

（中央社記者謝靜雯台北11日電）108年全國成棒甲組春季聯賽4強，崇越隼鷹今天與遠東科大交手。崇越先發投手高塩將樹完投，陽忠辰開轟，以5比1拿勝、晉級冠軍戰；陽忠辰透露想重回職棒，「只能再努力」。

全國成棒甲組春季聯賽4強，崇越隼鷹今天與隊史首度晉級春聯4強的遠東科大交手，受制於遠東科大先發投手吳逸平壓制，比賽前半段落後，直到3局才靠著觸身球保送、林志祥三壘打、王薪權二壘打，單局攻下2分，取得2比1領先。

崇越野手陽忠辰（本名陽冠威）6局開轟，替球隊多添保險分，崇越7、8局各添1分，順利拿下比賽勝利，也是繼105年奪冠後，再度晉級春季聯賽冠軍戰；崇越先發投手高塩將樹完投9局，僅在首局失掉1分，投出8次三振，拿下勝投。

崇越總教練吳思賢表示，關鍵比賽押出陣中最穩定的投手先發，但高塩將樹比賽前半段感覺沒有發揮的很好，一直到6局才越來越穩，投出該有的水準，今天雖然打線拿下5分，但僅敲出6支安打，打擊發揮也不算很好，「年輕選手太急著想要建功，還是要靠老選手場上沉穩發揮」。

崇越晉級冠軍戰，將於台灣電力與合作金庫的勝隊爭冠，無論對手是誰都是硬仗，吳思賢也表示，「最後一場比賽全部都上，大家都要待命」。

陽忠辰此次春季聯賽打擊表現不算理想，賽前7場比賽總計敲出7支安打、打擊率2成69，今天6局開轟，也是個人春季聯賽首轟。

陽忠辰表示，打擊調整不佳，主要是太想要表現，反而造成反效果，他曾表示如果有機會，還想要重回職棒，也提到知道這個比賽有各隊的球探到場，這樣的想法多少變成壓力，「此次自己春聯表現不好，只能再努力，做好自己該做的事情，機會來了就想辦法把握」。（編輯：吳協昌）1080511