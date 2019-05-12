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崇越克服傷兵拿春聯隊史第2冠 教頭：難能可貴

最新更新：2019/05/12 18:36
108年全國成棒甲組春季聯賽冠軍戰12日在天母球場開打，崇越隼鷹（圖）打擊發揮，開賽就積極搶分，終場以7比4拿下隊史第2冠，球員嗨翻玩起高拋。中央社記者謝靜雯攝　108年5月12日
108年全國成棒甲組春季聯賽冠軍戰12日在天母球場開打，崇越隼鷹（圖）打擊發揮，開賽就積極搶分，終場以7比4拿下隊史第2冠，球員嗨翻玩起高拋。中央社記者謝靜雯攝　108年5月12日

（中央社記者謝靜雯台北12日電）108年全國成棒甲組春季聯賽冠軍戰，崇越隼鷹與合作金庫交手，崇越打擊發揮，開賽積極搶分，終場以7比4拿下隊史春聯第2冠；教頭吳思賢說，此次傷兵多，能順利奪冠難能可貴。

崇越隼鷹今天冠軍戰與合作金庫交手，合庫首局靠著接連安打先馳得點，崇越1局下半積極搶分，靠著單局4安、合庫2次守備失誤，單局攻下4分、超前比數，合庫2局再追1分，3局崇越再靠著接連3支安打，多添2分保險分。

今天兩隊換投節奏都很快，崇越先發投手鄭智鴻投2局被敲4安、失掉2分責失分，蝴蝶球投手蔡易廷接手中繼3.1局，被敲6支安打，失掉2分責失分，林志穎、鄭文豪依序登板，沒再多掉分數，順利替球隊守住勝利。

崇越總教練吳思賢表示，賽前就鼓勵球員，「這場比賽不要有壓力、放手打」，冠軍戰打擊發揮的不錯，他也點出今天蔡易廷長中繼好投是搶勝關鍵，有效擾亂合庫打者。

崇越拿下春聯隊史第2冠，吳思賢表示，這次傷兵很多，在人力不足的狀況下可以拿下冠軍更難能可貴，春聯前半段球隊打擊狀況沒有調整得很好，都是靠投手群撐起，陣中王牌投手高塩將樹春季聯賽總計拿下3勝、防禦率0.310，也拿下春聯投手獎。（編輯：張芷瑄）1080512

108年全國成棒甲組春季聯賽冠軍戰12日開打，崇越隼鷹蝴蝶球投手蔡易廷中繼3.1局好投，幫助球隊奪冠也拿下勝投。中央社記者謝靜雯攝　108年5月12日
108年全國成棒甲組春季聯賽冠軍戰12日開打，崇越隼鷹蝴蝶球投手蔡易廷中繼3.1局好投，幫助球隊奪冠也拿下勝投。中央社記者謝靜雯攝　108年5月12日
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