軟銀隊搶攻台灣球迷 首推海外應援席翻譯服務

（中央社記者謝靜雯台北13日電）日本職棒近年積極開發台灣球迷市場，日職軟銀鷹隊推出海外球迷應援席Hello Seat，提供中文翻譯服務，盼讓到日本看棒球成為台灣赴日觀光選項之一。

根據日本觀光局調查，台灣民眾將「觀看運動賽事」列為再訪日本的重要行程之一，福岡軟銀鷹隊對台灣球迷並不陌生，從早期的王貞治、郭泰源曾任教練職，到近年曾效力軟銀隊的陽耀勳、李杜軒等，加上軟銀近年戰績佳，去年完成日職總冠軍二連霸，在台灣球迷數不算少。

軟銀隊為吸引觀光客，推出不少套裝行程，除了安排主場福岡巨蛋場內區域導覽外，也有角色扮演體驗，以及場內傳接球體驗等，今年更搶先推出海外應援席Hello Seat，每場比賽在三壘外野座位區開放約100個座位，提供韓文、中文接待人員。

軟銀隊此次受邀與中職Lamigo桃猿隊合作，配合主題日活動，球團新規事業推進本部副本部長小針達也對於台灣的職棒市場非常有興趣，不斷詢問台灣4支球隊近年的票房成長、應援型態以及戰力等。

小針達也亟欲拓展軟銀隊在台球迷，談起最近日職火腿隊在桃猿隊協助下，讓全家便利商店成為火腿隊主場賽事門票在台官方預售單位，十分感興趣，球團也在多方評估下，與知名旅遊平台Klook合作門票販售，希望可以吸引更多台灣球迷赴福岡觀看比賽。（編輯：唐聲揚）1080513