陳晨威4安打連2天MVP 桃猿擊退悍將

中華職棒Lamigo桃猿隊16日晚間在桃園球場迎戰富邦悍將隊，終場由桃猿以10比4奪勝，選手賽後在場中擊掌致意。中央社記者楊啟芳攝 108年5月16日

（中央社記者楊啟芳桃園16日電）中華職棒今天在桃園棒球場的比賽，由富邦悍將對Lamigo桃猿，雖然桃猿一開始處於落後，不過在第6、7局各攻下4分，其中陳晨威演出5打數4安打，終場桃猿以10比4奪勝。

悍將1局上靠著張正偉、王正棠、胡金龍連3支安打，先馳得點；第2局林哲瑄一開始就敲三壘安打，不過高孝儀擊出三壘滾地球，林哲瑄遭夾殺，之後林宥穎、李宗賢、胡金龍接連安打，加上游擊手陳晨威失誤，取得4比0領先。

5局下桃猿鍾承祐敲出陽春全壘打，6局下更是開啟大局，陳晨威先轟陽春砲，林立擊出二壘安打，接著林泓育遭觸身球保送，朱育賢再擊出二壘安打，帶有1分打點，之後投手賴鴻誠出現暴投，林泓育跑回追平分，廖健富擊出的球造成二壘手王正棠傳球失誤，悍將再奉送1分，桃猿反倒取得5比4領先。

7局下桃猿林立、藍寅倫、林泓育連續安打，進帳1分，郭嚴文敲出二壘安打，帶有2分打點，鍾承祐再擊出1打點安打。8局下陳晨威擊出二壘安打後，利用2個滾地球跑回分數，終場桃猿就以10比4擊退悍將。

單場MVP由開路先鋒陳晨威拿下，他5打數敲出4支安打，包含一發全壘打，跑回2分，除了連2天開轟，也連2天拿下單場MVP。對於這支全壘打，陳晨威表示：「是運氣好，剛好投手失投，節奏有對上。」而且他還擊中右外野全壘打標竿的鮮乳廣告，獲得1年份鮮乳，他笑說：「會喝到吐吧。」

不過陳晨威今天心情卻不好，原因是發生2次失誤，他表示：「常常都這樣，有點太頻繁，傳球問題比較大，丟一壘時球壓不下來，基本的東西要做好。」（編輯：陳惠珍）1080516