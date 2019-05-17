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紐維拉二軍先發失2分 陳子鴻轟逆轉3分砲

最新更新：2019/05/17 18:09

（中央社記者楊啟芳台北17日綜合報導）中華職棒二軍今天在台南棒球場進行賽事，中信兄弟對統一7-ELEVEn獅，兄弟先發紐維拉投5局失2分，被朱元勤轟陽春砲，不過兄弟陳子鴻第8局代打轟3分砲，以5比3逆轉獅隊。

兄弟派出洋將紐維拉先發，這場是紐維拉在二軍的第3場出賽，主投5局被敲出6支安打，包含朱元勤在第1局的陽春砲，投2次保送、3次三振，失2分，目前紐維拉防禦率3.09。

兄弟打線4局上展開攻勢，許基宏敲二壘安打後，利用曾陶鎔的犧牲觸擊上三壘，吳東融遭觸身球後盜上二壘，陳家駒再敲二壘安打，帶有2分打點，取得2比1領先。

4局下獅隊的姚雨翔敲二壘安打，陳重廷再補上安打，形成平手，6局下買嘉儀轟出陽春全壘打，再度取得領先。不過8局上兄弟代打陳子鴻轟出3分全壘打，一口氣逆轉比數，終場就以5比3奪勝，勝投由第4任投手洪宸宇拿下。

獅隊先發投手洪心騏投5局，被敲出5支安打，投3次保送、3次三振，失2分，另外季前受傷的江承峰、黃竣彥今天都有出賽，江承峰投1局被敲1支安打無失分，黃竣彥則投1.1局沒被敲出安打。（編輯：張芷瑄）1080517

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