韓碩恆投打有表現 全國青少棒賽台東晉4強

108年美國小馬聯盟全國青少棒賽持續開打，台東縣隊選手韓碩恆18日投打發揮，率隊以7比4擊敗花蓮縣隊，挺進4強，（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年5月18日

（中央社記者謝靜雯台北18日電）108年美國小馬聯盟全國青少棒賽今天進行分組敗部冠軍戰，台東縣隊韓碩恆投打發揮，率隊以7比4擊敗花蓮縣隊、晉級4強，台北市隊則以9比8擊敗新竹縣隊，同樣晉級4強。

小馬國內選拔賽全國青少棒賽，新北市、桃園市隊昨天就已確定晉級4強，今天分組敗部賽事，4支球隊爭取最後兩張4強門票。

B組敗部台東縣隊與花蓮縣隊交手，台東縣隊打擊發揮，全場敲出10支安打，開賽積極搶分，首局靠著單局4支安打、1次保送，攻下4分大局，3局再靠著接連安打、高飛犧牲打，多添3分保險分，順利拿下勝利。

台東縣隊先發第6棒韓碩恆首局敲出二壘打，3局敲出高飛犧牲打，今天貢獻4分打點，是球隊搶勝關鍵；除了打擊，韓碩恆今天也有後援登板，投2局被敲1支安打，投出1次三振、無失分，替球隊守住勝利。

台東縣隊總教練陳峰岳表示，比賽打到最後階段，各隊比的已經不是投手，4強賽以打擊與守備穩定性決勝負。韓碩恆表示，平時對打擊有極高的要求，訓練下功夫， 面對比賽不會緊張，「球來就打就對了」。

A組敗部台北市隊與新竹縣隊交手，兩隊攻勢不斷，5局上半打完兩隊5比5僵持不下，台北市隊5局下半靠著接連安打、保送，單局攻下3分，新竹縣隊6局追回2分，台北市隊6局下半再多添1分保險分，順利拿下比賽勝利。

4強賽明天舉行，台東縣隊與新北市隊交手，桃園市與台北市隊碰頭，勝隊晉級20日冠軍戰。（編輯：吳協昌）1080518