周天成橫掃伍家朗 蘇迪曼盃中華隊率先開胡

（中央社記者龍柏安台北19日電）台灣羽球一哥周天成今天在2019蘇迪曼盃混合羽球團體賽接力登場，他以21比15、21比15輕取香港好手伍家朗，率領中華隊在分組預賽首戰，提前以3比0確定開胡。

兩年一度的蘇迪曼盃混合羽球團體賽，是羽壇年度盛事之一，今年比賽在中國廣西的南寧市開打，中華隊預賽與香港、衛冕軍南韓分在C組，預賽採小組循環，取分組前2名晉級8強。

蘇迪曼盃是男、女混合團體賽，因此出賽組合包括男女單打、男女雙打及混雙，5點當中先取3勝的一方為贏家，不過在分組預賽就算勝負已提前出爐，剩下的組合仍得出賽打完所有比賽。

擔任開路先鋒的男雙組合廖敏竣、蘇敬恒，以及接替登場的世界球后戴資穎，紛紛擊敗對手，也替中華隊取得2比0領先「聽牌」。擔任第3點的周天成也沒漏氣，以直落二輕取世界排名16的伍家朗，並取得對戰3連勝。

今天開局小天一度陷入0比5落後，不過他很快回穩，比賽中段追成11比11，接下來逆勢超前，他在16比15領先之際，拉出5比0攻勢關門，先以21比15拿下。

次局雙方開賽一路糾纏，雙方打成7比7平手，接下來小天靠著一波7比0強攻提前奠定勝基，最終以21比15輕取對手，也拿下關鍵第3點勝利，提前宣告中華隊分組預賽首勝入袋。

即便中華隊已確定拿下分組預賽首勝，不過接下來包括女雙與混雙仍得打完，因小組預賽戰績相同時，將優先比較各隊得點，因此中華隊仍得全力求勝，替晉級累積更多籌碼。（編輯：張雅淨）1080519