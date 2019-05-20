全國青少棒賽台東連2年晉冠軍戰 不願再留遺憾

美國小馬聯盟全國青少棒賽，台東縣去年冠軍戰不敵新北市，20日兩隊在4強賽提前碰頭，台東後援投手邱賢嘉（圖）4.1局飆9K，率隊以7比1拿勝、連2年晉冠軍戰。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年5月20日

（中央社記者謝靜雯台北20日電）美國小馬聯盟全國青少棒賽4強，台東縣去年冠軍戰不敵新北市，今天兩隊交手，台東後援投手邱賢嘉4.1局飆9K，率隊拿勝、連2年晉冠軍戰，總教練陳峰岳表示，今年不願再留遺憾。

108年美國小馬聯盟全國青少棒賽，昨天賽程因雨影響，4強賽延至今天舉行，台東縣隊與新北市隊交手，台東縣隊2局靠著接連安打、保送，先馳得點，新北市隊3局下半追分，2人出局後靠著失誤、接連安打搶分，以1比1扳平比數。

台東縣隊3局失分後換上邱賢嘉後援止血，有效壓制對手打線，邱賢嘉後援4.1局僅被敲出2支安打，飆出9次三振、無失分，率隊拿下勝利，為球隊搶勝功臣之一。

今天比賽3局打完，兩隊1比1僵持不下，台東縣隊4局靠著韓碩恆安打、短打推進、暴投上到三壘，再靠著滾地球跑回超前分，5局再起攻勢，單局5安攻下3分、拉開領先差距，台東縣隊順利以7比1拿勝。

台東縣隊總教練陳峰岳表示，邱賢嘉本來就是縣內較穩定的選手，不論直球、變化球都很犀利，賽前就設定要讓他吃完後續局數，他也完成教練團交代的任務。對於冠軍戰，陳峰岳十分有信心地說，「去年我們挑戰失利，今年我們不要再有遺憾」。

4強另一場比賽由桃園市與台北市交手，比賽到6局下半，台北市12比3領先桃園市時，因雨勢過大暫停，技術委員裁定比賽保留至明天上午8時30分繼續進行。

此次比賽冠軍隊將取得小馬青少棒中華代表權，於7月先赴日本宮崎打亞太區比賽，爭取赴美國打世界賽資格。（編輯：張雅淨）1080520