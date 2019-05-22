王柏融對決宋家豪敲安 陽岱鋼3打數1安打

（中央社記者楊啟芳台北22日綜合報導）旅日火腿隊台灣好手王柏融今天從樂天的宋家豪手中敲出安打，共4打數2安打，宋家豪則是中繼1局解決滿壘危機，進帳第13次中繼成功；另外巨人隊陽岱鋼3打數敲出1支安打。

東北樂天金鷲今天對北海道日本火腿鬥士的比賽，2局上樂天洋砲布賴希（Jabari Blash）轟出一發2分砲，4局上也是由布賴希敲二壘安打開始，再利用滾地球進占二壘，接著辰己涼介擊出高飛犧牲打，帶有1分打點。

不過4局下火腿的近藤健介選到保送後，王柏融敲出安打，渡邊諒再獲保送形成滿壘，之後平沼翔太敲出2分打點安打，下一棒清水優心擊出一壘方向犧牲打，帶有1分打點，戰成3比3平手。

5局上茂木榮五郎轟陽春砲，樂天再度取得領先，6局上茂木榮五郎再敲1打點安打。8局下宋家豪登板投球，對中田翔投保送後，被王柏融敲安打，之後連拿下2個出局數，再投保送形成滿壘，不過最後用三振化解危機。終場樂天以5比3擊退火腿，奪4連勝，火腿也吞4連敗。

總計王柏融4打數敲2支安打，跑回1分，打擊率上升至2成83。宋家豪則是投1局用20球，被敲1支安打，投2次保送，沒有失分，進帳本季第13次中繼成功，目前防禦率1.64。

讀賣巨人與橫濱DeNA灣星賽事，陽岱鋼先發打第6棒，擔任右外野手，第2局擊出投手方向滾地球，第5局敲出左半邊安打，第7局擊出二壘方向滾地球出局。總計陽岱鋼3打數敲1支安打，目前打擊率2成74。

巨人僅靠著葛瑞羅（Alex Guerrero）在2局下轟陽春砲進帳分數，而橫濱則是砲火猛烈，蘇鐸（Neftali Soto）先在1局上敲2分全壘打，伊藤光第4局敲1打點安打，宮崎敏郎第7局轟陽春砲，第9局桑原將志也敲陽春砲，終場橫濱以5比1擊退巨人。（編輯：張雅淨）1080522