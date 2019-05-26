林泓育開轟帶領 桃猿勝悍將保住第一

中華職棒26日在新莊棒球場進行Lamigo桃猿隊和富邦悍將隊賽事，桃猿在林泓育開轟帶領下，以6比5險勝，目前桃猿仍是戰績第一。中央社記者楊啟芳攝 108年5月26日

（中央社記者楊啟芳新北26日電）中華職棒今天在新莊棒球場的比賽，由Lamigo桃猿對富邦悍將，雖然悍將派出「最強洋投」索沙，不過桃猿在第4棒林泓育開轟帶領下，以6比5險勝，仍保住第一名。

悍將雖然派出相當穩定的索沙主投，不過第2局桃猿就展開攻勢，陳俊秀擊出滾地球，造成三壘手蔣智賢失誤，再利用朱育賢安打、郭嚴文的犧牲觸擊，與林立的高飛犧牲打攻下1分。

3局上桃猿攻下大局，柏納帝那、藍寅倫、林泓育、朱育賢接連敲出安打，加上投手暴投，一口氣拿下3分。第5局林泓育敲陽春砲後，陳俊秀敲安打，靠著索沙2次暴投，以及捕手傳球失誤回本壘得分，取得6比4領先。

悍將則是3局下時，李宗賢靠著游擊手陳晨威傳球失誤上壘，接著張正偉獲保送，王正棠再敲1打點安打。4局下申皓瑋安打後，林哲瑄遭觸身球，林宥穎敲安打，帶有1分打點，李宗賢再獲保送，接著張正偉敲2打點安打。

雖然7局下張正偉、王正棠、胡金龍連續安打，悍將再攻1分，終場桃猿還是以6比5險勝悍將，中止2連敗，悍將的5連勝也中斷，目前桃猿仍是戰績第一，悍將以1.5場勝差排第二。

桃猿先發投手林樺慶投3.2局，被敲4支安打，投3次四死球、2次三振，失4分含3責失。桃猿總教練洪一中表示，「他一開始表現還不錯，但危機處理能力比較欠缺，壘上有人時威力遞減，擔任先發會非常辛苦。」最後勝投由第2任投手王躍霖獲得。

對於今天的勝利，洪一中笑說：「一開始滿擔心的，因為我們派5號先發，他們又是王牌投手索沙，大家還開玩笑調侃自己，輸了也沒關係，就是放手一搏，最後贏了很幸運，但之後還是會很怕他。」

單場MVP由林泓育拿下，5打數敲2支安打，包含一發全壘打，包辦2分打點、跑回2分。不過他坦言，這場是本週第5場比賽，擔任捕手的他難免體力下滑，專注力沒這麼強，比賽結束後，他也顯得比較激動，林泓育說：「因為分數很接近，是當下的情緒，大家都很想贏，每隊也都很辛苦。」（編輯：李錫璋）1080526