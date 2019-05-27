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日職明星賽首波投票 王柏融洋聯外野排第10

最新更新：2019/05/27 19:43
日職27日公布明星賽粉絲第一階段投票統計，火腿隊台灣野手王柏融在洋聯外野手得票數排名第10名。（中央社檔案照片）
日職27日公布明星賽粉絲第一階段投票統計，火腿隊台灣野手王柏融在洋聯外野手得票數排名第10名。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝靜雯台北27日電）日職今天公布明星賽粉絲第一階段投票統計，人氣王為西武隊的山川穗高，中央聯盟得票數最高為巨人隊游擊手坂本勇人，火腿隊台灣野手王柏融在洋聯外野手得票數排名第10名。

日職明星賽將於7月12、13日分別於東京巨蛋、大阪甲子園球場舉行，今天公布第一階段球迷投票結果，西武隊強打山川穗高目前為止本季出賽敲出20發全壘打、52分打點，全壘打數、打點都是全聯盟最高，拿下2萬2811票，居人氣王。

太平洋聯盟各守位得票數排名第一名西武隊占3人，除了山川穗高（一壘手）外，捕手森友哉拿下1萬8482票，外野手秋山翔吾拿下1萬8584票，都是該位置目前為止得票數最多。

王柏融在太平洋聯盟外野手得票2829票、排名第10，隊友宮西尚生，拿下1萬1787票為中繼投手最多，近藤健介拿下9455票，為指定打擊最高票。

中央聯盟全壘打王巨人隊坂本勇人拿下2萬224票，為央聯人氣王，另外巨人隊岡本和真拿下1萬2645票，在一壘手得票排行第一，巨人隊台灣野手陽岱鋼沒有擠進外野手前10名。球迷投票將於6月16日截止。（編輯：陳惠珍）1080527

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