余德龍調整打擊升一軍 談以前守備也出過狀況

中華職棒Lamigo桃猿隊投手余德龍27日升上一軍，皮膚明顯變黑不少，他笑說：「在二軍大概瘦了2至3公斤，因為天氣熱會一直喝水，喝到飽之後沒有胃口，等到真的很餓時才會吃飯。」中央社記者楊啟芳攝 108年5月28日

（中央社記者楊啟芳桃園28日電）Lamigo桃猿余德龍昨天升上一軍，他表示，在二軍主要是改進打擊上的缺點，找回以前好的感覺。對於同樣守游擊的陳晨威守備出狀況，余德龍則說，這是心理層面問題，自己也遇過。

余德龍開季在一軍出賽9場，敲出5支安打，打擊率3成12，不過4月8日降下二軍。他表示，「身體沒有問題，到二軍主要是針對攻擊上的缺點改進，跟二軍打擊教練討論，回歸到以前好的感覺」。

時隔近2個月，余德龍昨天升上一軍，皮膚變黑不少，他笑說：「在二軍大概瘦了2至3公斤，因為天氣熱會一直喝水，喝到飽之後沒有胃口，等到真的很餓時才會吃飯。」

余德龍是守備工具人，游擊、二壘、三壘、外野都可守，且也是快腿，跟學弟陳晨威的型態類似。針對近期陳晨威在游擊失誤較多，余德龍表示，陳晨威真正問題不在傳球，而是心理層面失去信心，只要盡量問學長，從旁人的角度給建議，會突破得比較快。

余德龍也說：「我以前也遇過這種問題，練習的時候都能傳得快狠準，但比賽時變成只用5分力，但只要給自己信心，不要想不好的事情，會比較有幫助。」

余德龍在球隊本來是屬一屬二的快腿，不過陳晨威加入後成為全隊最快，余德龍笑說：「我們隊快的很多，黑豆（葉竹軒）其實比我更快，他真的很快，敬瑋其實也很快。」

余德龍升一軍同時，投手林樺慶下二軍，他在26日先發投3.2局被敲4支安打，投2次保送，失4分含3責失，桃猿隊總教練洪一中曾指出，林樺慶在壘上有人時穩定性不足。至於第5號先發，洪一中表示，由於今天延賽後，本週僅剩4場比賽，之後視情況前幾天再登錄新人選即可。（編輯：張雅淨）1080528