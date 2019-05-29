杜蘭特隨勇士飛多倫多 拚總冠軍賽第2戰復出

（中央社奧克蘭28日綜合外電報導）美國職籃NBA總冠軍賽前兩戰將在多倫多暴龍主場進行，金州勇士因傷缺陣多時的杜蘭特（Kevin Durant），將隨隊前往多倫多，並有機會在第2戰歸隊。

勇士陣中連兩季獲得總冠軍賽最有價值球員（FMVP）的杜蘭特，在球隊於西區準決賽對上休士頓火箭的第5戰受傷，並因此缺戰至今，總冠軍賽第1戰已經確定缺席的他，仍有可能在第2戰重返球場。

勇士證實杜蘭特隨隊前往多倫多，雖然第1戰確定趕不及，但在第2戰之前，還有兩天完整的休息機會，讓他有更多時間休息、恢復，有機會在身體狀況無虞的情況下，在第2戰回到球場。

今年季後賽至今，杜蘭特平均每場比賽可拿下34.2分。

這次暴龍和勇士7戰4勝制的總冠軍賽，是NBA首度在美國本土境外進行。

尋求3連霸的勇士，期盼締造屬於他們的傳奇，開創NBA近50年來最偉大的王朝；首度闖進總冠軍賽的暴龍，也盼搶下總冠軍，寫下隊史新頁。

受傷兵問題困擾的勇士，企圖完成3連霸，聯盟上一支能完成3連霸的球隊是洛杉磯湖人，他們在2000年到2002年連3季奪冠，勇士本季若順利奪冠，也可繼1969年的波士頓塞爾蒂克後，成為在5個球季內4度奪冠的霸主。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1080529