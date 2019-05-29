洪宸毅優質先發率桃園晉4強 目標U18國手

（中央社記者謝靜雯台北29日電）108年玉山盃青棒賽，桃園市隊洪宸毅今天對新竹市比賽扛先發，7局優質先發率隊晉級4強；洪宸毅是前職棒球員洪啟峰的兒子，洪啟峰每場比賽都到場關心，洪宸毅力拚U18世界盃國手。

玉山盃青棒錦標賽為今年U18世界盃青棒賽國內選拔賽，今天A組敗部賽事，桃園市隊與新竹市隊交手，桃園市隊由洪宸毅先發，雖然首局稍微有狀況失掉1分非責失分，但及時回穩，比賽後半段越投越順手，總計投7局投出6次三振、無責失分，拿下勝投。

目前高一的洪宸毅去年在高中棒球聯賽（鋁棒組）對普門高中先發7局飆8K，是球隊晉級4強關鍵人物，教練團表示，洪宸毅本來就是木棒組的成員之一，但木棒組投手多，壓縮洪宸毅出賽機會，讓他去打鋁棒組比賽，他也投出亮眼表現。

鋁棒聯賽後，洪宸毅也跟著球員參加U18東岸聯盟棒球邀請賽，當時教練團就透露洪宸毅會是之後選拔賽的重要投手戰力，洪宸毅也發揮好表現。

對於今天出賽表現，洪宸毅直言「有待加強」，他不滿意今天投球內容，指出控球有點失常，滑球也有狀況，今天本來設定投6局，教練團希望他多投1局，「上場就想辦法把傷害降到最低」。

洪宸毅此次玉山盃出賽場數多，先發後援兩頭跑，他說扮演好自己的角色，其餘就看教練團安排；洪宸毅國中時期也是投打雙刀好手，受到爸爸洪啟峰影響，他曾透露更喜歡打擊，但升上高中後沒有再練打，「教練團希望我專心投球，一切都由教練團安排」。

洪啟峰十分關注兒子玉山盃出賽表現，幾乎每場比賽都會到場，洪宸毅表示，此次參賽目標就是放在拚U18世青國手，高中階段希望投出好表現，目標旅外。（編輯：張芷瑄）1080529