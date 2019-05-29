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倪福德左肩撕裂需休1個月 關鍵期悍將盯中繼

最新更新：2019/05/29 18:56

（中央社記者謝靜雯新北29日電）富邦悍將先發投手群近期回穩，但牛棚投手群出狀況，倪福德左肩撕裂傷，估計需休息1個月，今天拉上左投賴鴻誠牛棚待命。而各隊戰績緊咬，總教練陳連宏說，目前重點在中繼投手。

中職富邦悍將隊近期先發投手狀況穩定，打擊也慢慢回穩，目前各隊上半季戰績緊咬，排名首位的Lamigo桃猿隊與排名最後的統一獅隊也僅有2.5場勝差，各隊戰績排名隨時可能有異動。陳連宏直言，拚戰績關鍵期，從現階段球隊整體戰力看來，中繼投手會是比較需要擔心的一環。

悍將隊牛棚投手倪福德26日與桃猿隊比賽中繼投1.1局無失分，但賽後身體出現不適狀況。陳連宏表示，是左肩撕裂傷，初步評估至少需要休息1個月，牛棚少了左投戰力，今天也將賴鴻誠拉上一軍。

悍將隊洋投索沙26日對桃猿隊先發投5.2局失掉6分（4分責失分），吞下敗投，本季對桃猿隊出賽失分偏多。陳連宏表示，這是索沙來台後目前為止單場失分最多的比賽，但一整季的比賽投手群難免會遇到狀況，有時投捕間都需調整。

陳品學上一場先發出賽狀況並不理想，投2.1局失掉4分責失分、無關勝敗，今天降下二軍。悍將隊明天繼續在主場新莊棒球場與統一獅隊交手，將由林煜清先發，這也將是林煜清本季首場一軍出賽。

悍將隊野手高國麟背部不舒服，需休息約1週，今天也被降下二軍，目前為止本季一軍出賽19場，敲出3轟，打擊率2成27。（編輯：張雅淨）1080529

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