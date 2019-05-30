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投不滿1局患心病 賴鴻誠克服後重返一軍

最新更新：2019/05/30 19:27

（中央社記者楊啟芳新北30日電）中職富邦悍將賴鴻誠回一軍，今年狀況較多，賴鴻誠表示，主要是因常投不滿1局，認為自己沒達成任務，反而思緒更亂，一度患「心病」，不過在二軍調整後，更能放膽面對比賽。

賴鴻誠上次一軍出賽在16日，當時對Lamigo桃猿沒有解決任何一人，就失1分退場，隔天下二軍調整。對於自己的問題，賴鴻誠表示，身體是好的，但得到「心病」，一度丟到沒自信，他說：「那時候在上面壓力大，思緒很亂，失分後也不知道自己在做什麼。」

賴鴻誠去年出賽63場，拿下19次中繼成功，防禦率3.54；本季目前出賽16場，防禦率7.36。對於這兩年的不同，賴鴻誠指出，主要是太求好心切，一直想自己無法控制的事情，例如贏球，導致得失心較重，反而沒辦法發揮自身優勢。

雖然賴鴻誠在二軍首場投0.1局失1分，不過他指出，那場雖然掉分，但內容還可以，他說：「至少知道是為什麼失分。」賴鴻誠在二軍時會多跟教練、隊友聊天，進而得知自己心態哪裡出問題。

賴鴻誠說：「問題是出在今年很常丟不到1局就被換下去，本來之前輕鬆就可以投完1局，就會覺得自己沒給教練團安心感，既然教練給我這個責任，就要扛起來。」不過教練跟他說，不管解決1個人或2個人，只要對球隊有貢獻都好。

現在各隊戰績咬得相當緊，賴鴻誠在關鍵時刻上一軍，他說：「上來就是要幫助球隊，我之前也有遇過這種狀況，要放膽面對比賽，如果被戰績影響，反而會更投不好。」（編輯：吳協昌）1080530

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