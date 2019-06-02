台東玉山盃勝高雄拿季軍 近14年隊史最佳

（中央社記者謝靜雯台北2日電）玉山盃青棒賽季軍戰，台東縣隊復仇，先發投手余謙完投9局，加上打線8局搶分，台東縣3比2擊敗高雄市拿下季軍，為近14年隊史最佳成績，總教練葉明嘉說，「在我心中他們是冠軍」。

108年玉山盃青棒錦標賽季軍戰，台東縣隊曾在B組勝部冠軍戰時與高雄市隊交手，當時延長賽輸球、落入敗部，但展現韌性、打回4強，昨天4強戰不敵新北市隊，今天季軍戰再與高雄市隊交手，投打發揮、成功復仇。

台東縣隊先發投手余謙總計用94球完投9局，被敲出8支安打，失掉2分責失分，有效壓制對手打線，是球隊搶勝功臣。

台東縣隊比賽前半段積極搶分，4局打完2比0領先，高雄市隊5局靠著接連安打、失誤，單局追回2分、扳平比數。台東縣隊8局下半再起攻勢，古勝裕關鍵二壘打，再靠著短打推進、高飛犧牲打，跑回致勝分，順利拿下勝利，寫下近14年隊史最佳成績。

總教練葉明嘉表示，此次賽前就設定目標為4強，雖然沒能闖進冠軍戰，但相信球員在過程中都有很多的收穫。

此次台東縣隊以台東體中為主體，加入成功商水的球員與教練組成聯隊，葉明嘉表示，球員和教練團間彼此都很信任，能夠有好成績，每名教練的付出都是關鍵，「他們在我心中是冠軍」。

台東縣近年積極整合縣內各級棒球，希望減緩人才外流，葉明嘉感謝體育署、台東縣政府給資源。今年台東各級棒球選拔賽成績都不錯，拿下小馬少棒中華代表權，小馬青少棒選拔賽台東縣隊則拿下亞軍，此次玉山盃再寫佳績，葉明嘉盼台東每年都更進步，「下次可以將目標再設高一點」。（編輯：張雅淨）1080602