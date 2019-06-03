王維中後援止血防禦率維持0 下功夫練卡特球

（中央社記者謝靜雯台北3日電）旅美奧克蘭運動家隊投手王維中，今天對太空人隊在延長賽時登板，投0.2局無失分。本季他在大聯盟出賽，投3.2局防禦率維持0，表現獲總教練肯定，他也透露近期下功夫練卡特球。

運動家隊與休士頓太空人隊交手，9局打完兩隊4比4僵持不下，延長賽第12局上半，太空人隊有搶分攻勢，靠著3支安打、1次保送攻下2分。當太空人隊1人出局、得點圈有人時，王維中接手後援，依序讓打者敲出三壘方向平飛球、二壘方向滾地球出局，沒再多掉分數。

運動家隊12局下半沒能追分，終場以4比6吞下敗仗。王維中今天總計用8球後援，投0.2局，沒被敲出安打、無失分。本季大聯盟總計出賽3場，投3.2局被敲2支安打，投出1次三振、無失分，出賽防禦率維持0。

王維中接受美媒訪問時表示，平時一直努力準備，就是希望爭取上大聯盟的機會，很開心這麼快就被叫上大聯盟，也希望可以保持健康、持續出賽。

運動家隊總教練麥爾文（Bob Melvin）稱讚王維中表現冷靜，能有效運用各球種搶下好球、製造出局數，希望他能從中獲得自信。王維中也透露，變速球是自己主要的武器，但近期也下功夫開始練習卡特球。

麥爾文表示，除了巴克特（Ryan Buchter）外，運動家隊一直在尋找牛棚中的第2名左投，希望有效讓右打者出局並且負擔局數，王維中目前為止的表現，符合球隊需求。（編輯：屈享平）1080603