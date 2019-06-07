杜蘭特確定缺席NBA總冠軍賽第4戰 湯普森將歸隊

（中央社奧克蘭6日綜合外電報導）NBA衛冕冠軍勇士總教練柯爾表示，當家前鋒杜蘭特因右小腿傷勢未癒，確定不會打總冠軍系列賽第4戰，而前一戰缺陣的湯普森將歸隊。

法新社報導，湯普森（Klay Thompson）和杜蘭特（Kevin Durant）昨天因傷缺陣，傷兵累累的勇士昨天以109比123敗給多倫多暴龍。2比1領先的暴龍明天將與勇士交手總冠軍系列賽第4戰。

柯爾表示，兩屆總冠軍賽最有價值球員（MVP）、季後賽場均拿下32.5分的杜蘭特並未因此受到挫折，但訓練團隊認為，杜蘭特在明後兩天之前，仍不足以準備好應戰。

柯爾說：「我原本希望他今天能上場。但可能是接下來的幾天（才會上場），那是下一步的事。希望他能夠在系列賽末段復出。」

「他將繼續接受治療，繼續努力回到球場上。就看訓練團隊何時告訴我他準備好了。」杜蘭特至今已近一個月因傷缺賽。

即將歸隊的湯普森表示：「我的身體狀況很好，多休息一晚真的很有幫助。我等不及了。」

根據柯爾說法，先前恐因傷報銷總冠軍賽的盧尼（Kevon Looney）有望在系列賽中復出。（譯者：吳昇鴻/核稿：徐睿承）1080607