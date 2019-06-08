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王柏融1安1打點 6月出賽打擊率4成58

最新更新：2019/06/08 16:45

（中央社記者謝靜雯台北8日電）旅日火腿隊台灣好手王柏融，昨天比賽休息一天，今天與阪神隊比賽重回先發，7局敲出左外野方向安打，貢獻1分打點，6月出賽打擊率4成58，火腿隊終場以10比5拿勝。

日本職棒跨聯盟交流賽火腿隊昨天起與阪神隊打3連戰，昨天首戰王柏融休兵一天，今天重回先發，打第3棒、守左外野，首局吞下三振，4局敲出中外野方向飛球出局，5局敲出游擊方向飛球出局，7局敲安、替球隊送回1分，後被換代跑、提前退場休息。

王柏融今天總計4打數敲出1支安打，貢獻1分打點，賽後打擊率2成99；王柏融6月出賽打擊狀況維持不錯，加上今天比賽，6月總計6場出賽，24打數敲出11支安打，包括1發全壘打，打擊率4成58。

今天比賽3局打完兩隊都沒有拿下分數，火腿隊4局有攻勢，靠著保送、接連4支安打，攻下2分、取得領先。

火腿隊7局再起攻勢，清水優心率先安打上壘，中田翔、西川遙輝、大田泰示、王柏融接連安打，再靠著1次保送、1次觸身球保送滿壘擠回分數，渡邊諒敲出滿貫砲，火腿隊單局打了11人次，一口氣攻下7分、奠定勝基。

阪神隊9局下半追分，大山悠輔率先安打上壘，1人出局後選到保送，接著高山俊、北條史也接連二壘打，阪神追回3分，但攻勢沒能延續，追分不及、吞下敗仗。（編輯：張芷瑄）1080608

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