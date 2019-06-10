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金酒不再冠名球隊 球團：經營暫不受影響

最新更新：2019/06/10 16:37

（中央社記者龍柏安台北10日電）金門酒廠今天發布聲明表示，將不再冠名贊助金門酒廠籃球隊。球團表示，這項消息讓經營團隊措手不及，不過球隊經營暫時不受影響，參加中華職籃大聯盟的初衷也不會改變。

金門酒廠籃球隊前身為米迪亞精靈，金酒則在第6季開始冠名贊助，至今已走過11個年頭，而金酒也是聯盟中唯一一支球隊冠名贊助商並非球隊實際擁有者。

金酒今天發布聲明指出，由於籃壇發展將朝向職業化，金酒市場經營也日益嚴峻，在各項成本增加、行銷預算縮減等前提下，接下來的賽季將不再投入冠名。

金酒球團受訪時坦言，贊助商不再冠名一事，之前完全沒有任何徵兆，他們得知時也嚇了一跳，不過球團強調，目前只能盡快另覓有意冠名贊助的企業，而球隊經營也不會受到影響，加入中華職籃大聯盟（CBL）的目標也不會改變。

而金酒球員私下表示，球隊之前的確沒有聽到任何金酒有意撤資的風聲，如今這項消息傳出，對大家的士氣難免造成影響，目前只能走一步算一步，「還不清楚球團要怎麼安排，最擔心還是工作權的問題」。

對此球團則拍胸脯保證，由於旗下球員都還有合約在身，即便主要贊助商撤資，薪水還是會照發，也不會影響球員權益。（編輯：張雅淨）1080610

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