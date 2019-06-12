摩根獨進5球 美國女足世界盃13比0狂電泰國

（中央社法國漢斯12日綜合外電報導）在女子世界盃足球賽尋求衛冕的美國，在摩根（Alex Morgan）一人獨進5球的情況下，以13比0大勝泰國，創下歷史紀錄。

4年前在加拿大第3度贏得世界盃冠軍的美國，今天對上泰國，光在下半場就踢進10球，打破2007年德國以11比0擊敗阿根廷，和美國自己過去最多7比0獲勝的兩項紀錄。

除了摩根以外，拉威爾（Rose Lavelle）和梅威斯（Samantha Mewis）在這場比賽都「梅開二度」兩度破網，賀蘭（Lindsey Horan）、拉皮諾（Megan Rapinoe）和替補的皮尤（Mallory Pugh）與羅伊德（Carli Lloyd）也都有進球紀錄，讓這場F組的比賽，呈現一面倒的尷尬狀況。

美國對世界排名34名的對手毫不留情，她們的攻勢沒有為了讓泰國免於羞辱而有絲毫減緩，反倒在最後16分鐘內還猛進6球。

美國教練艾里斯（Jill Ellis）說：「這是一個世界級的錦標賽，任何可以來到這裡的隊伍都很強悍，為了向我們的對手表示敬意，所以才努力與對手對抗。」

摩根目前已為美國攻進106球，追平同胞選手艾克士（Michelle Akers）在世界盃單場獨進5球的紀錄。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1080612