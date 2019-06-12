勇士爭冠居劣勢 齊心為傷退杜蘭特而戰

（中央社奧克蘭12日綜合外電報導）杜蘭特在NBA總冠軍賽第5戰帶傷上陣，鼓舞勇士贏球追到2比3，但比賽中不幸再度受傷退場，即便爭冠路上仍居劣勢，勇士仍決定齊心為杜蘭特奮力一搏。

美國職籃NBA尋求3連霸、5年內奪第4冠的金州勇士，台北時間14日上午9時，將在主場對上多倫多暴龍，勇士需要再拿1勝，才能在總冠軍賽扳成3比3平手，並將戰線延長到第7戰。

勇士後衛柯瑞（Stephen Curry）說：「我們將再次專注整整48分鐘，以獲取繼續生存的機會，每個身穿勇士球衣的人都要卯足全力。」

2017年、2018年兩屆總冠軍賽最有價值球員（MVP）杜蘭特（Kevin Durant）因為右腿傷勢缺陣超過1個月，在總冠軍賽第5戰回歸，但因為阿基里斯腱受傷，得靠人攙扶才能步下球場，並柱著柺杖離開場館。

30歲的杜蘭特在季後賽的表現搶眼，平均每場比賽可為勇士貢獻34.2分，看到他毫無保留為球隊付出卻再度倒下，成了激勵隊友力拚總冠軍的動機。

柯瑞說：「我們將在球場整裝待發，在絕佳氣氛和機會下替他（杜蘭特）奮戰，回敬他拿自己身體健康冒險所做的犧牲。」

湯普森（Klay Thompson）表示，當知道隊上的最佳球員不能上場，絕對會讓人有更強的動力去打得更好，「每次搶球或爭籃板都會想到他，因為我瞭解他，我知道他有多渴望上場比賽。」

NBA總冠軍賽歷年共出現34次1比3戰績，僅3隊能把戰線拉到第7戰，更只有1次，即2016年詹姆斯（LeBron James）率領的克里夫蘭騎士，能擊敗勇士後來居上拿下總冠軍。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1080612