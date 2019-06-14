生涯首次完全打擊 大谷翔平：一心想敲安

（中央社東京14日綜合外電報導）效力美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊的日本球星大谷翔平，今天依序敲出全壘打、二壘打及三壘打後，站上關鍵第4打席的心情，就是一心想敲出安打。

大谷翔平今天在對坦帕灣光芒之戰，成為大聯盟史上第一位創造「完全打擊」的日本球員。

日媒Sponichi Annex報導，大谷翔平今天以3棒指定打擊先發出場，4打席依序敲出全壘打、二壘打、三壘打、一壘打，助球隊以5比3獲得3連勝。

大谷不僅是第一位在大聯盟達成完全打擊的日本選手，也是個人生涯首次完全打擊。

大谷賽後受訪談到完全打擊的心情時說，因為比賽還在進行，所以馬上轉換心情，但回到休息區時大家都為他感到高興，真是太好了。

大谷說，自己從未打出過完全打擊，全壘打支數少，所以沒有機會打出完全打擊。

談到今天上場的最後一個打席，也是最關鍵的第4打席，大谷說，當時心裡想著要敲出安打，而能夠分辨偏低變化球及好壞球，是能順利敲出安打的主因。

有關最近打擊狀況不錯，大谷說，不管投手投出什麼樣的球，他都做好應對準備；即使球數到2好球，也做好不論來者何球就是要敲出安打的準備。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1080614