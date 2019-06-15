桃猿洪總點投手膽識不足 黃子鵬後援當英雄

（中央社記者謝靜雯桃園15日電）中職Lamigo桃猿隊今天與統一獅隊交手，桃猿隊投手群7局遇狀況，前3名投手1個出局都抓不到，總教練洪一中直言，膽識不足，黃子鵬登板後援解圍，桃猿以8比5拿下近期2連勝。

桃猿隊先發投手李茲首局稍微有狀況失掉1分，但2局開始越投越穩，2到6局僅再被敲出1支安打，沒有多掉分數，今天總計投6局被敲2支安打，失掉1分，拿下個人本季第5勝、近期先發出賽3連勝。

桃猿隊今天持續展現火力，2局郭嚴文、林承飛接連安打，柏納帝那適時二壘打，一棒送回2分，幫助球隊以2比1超前比數，林立補上安打，送回球隊第3分。

桃猿隊5局再起攻勢，林立率先安打上壘、暴投跑上二壘，林泓育選到保送，朱育賢、陳俊秀接連安打，單局再添兩分，6局再靠著接連安打多拿1分保險分。

桃猿隊7局啟動牛棚就遇到狀況，接連被敲安打、觸身球保送，獅隊攻佔滿壘，林祖傑適時安打送回1分，朱元勤選到保送再擠回1分，將比數追至3比6，桃猿隊單局換4任投手，黃子鵬滿壘時接手，製造雙殺、再讓打者敲出游擊方向滾地球出局，化解繼續掉分危機，是球隊搶勝關鍵。

桃猿隊總教練洪一中苦笑說，7局換上的前3名投手，1個出局數都拿不下來，自從救援投手陳禹勳下二軍調整後，牛棚投手定位就沒有固定，「不是贏很多就是輸，局面比較接近時，牛棚投手上場膽識不足，這無關技術，是心理層面的問題」。

黃子鵬今天總計用44球後援投3局、失掉1分責失分，拿下中職生涯首次救援成功，也是目前為止生涯最多投球數；黃子鵬表示，7局登板時內野手和捕手林泓育都有提醒， 放慢節奏、一顆一顆來，把球投到想要的位置，竟量避免長打，效果不錯。

黃子鵬拿下單場最有價值球員（MVP），也提到沒有特別想過局數負荷，昨天牛棚投手群消耗了不少，「希望可以盡可能把局數吃完，減少牛棚負擔」。（編輯：吳協昌）1080615