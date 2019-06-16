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第三屆時代力量新北盃慢速壘球錦標賽開跑

最新更新：2019/06/16 13:22

（中央社記者葉臻新北16日電）時代力量新北黨部今天在新莊瓊林壘球場舉辦第三屆時代力量新北盃慢速壘球錦標賽開幕式，由時代力量立委黃國昌出席開球儀式，力挺運動風氣。

時代力量新北黨部表示，本次盃賽由新北市新莊慢速壘球協會承辦，除該協會所屬會員參賽外，更邀請到立法委員羅致政、新北市議員何淑峰、新北市議員何博文及新北市議員林金結的球隊。

同時，黃國昌選區中包括汐止、金山、瑞芳等地區的慢壘委員會、嘉義大學KANO、中央研究院、新店慢壘委員會等隊伍也受邀參賽。

黃國昌致詞時表示，除了很開心看到自己選區以及過去服務的單位組隊參加外，嘉義大學KANO遠道而來，代表的意義更是不同，無論是棒球或者壘球，KANO為台灣埋下了成長茁壯的種子，從嘉義、從KANO開始，讓運動風氣得以慢慢地擴展到全國各地，並且開花結果，成為非常重要的國家運動。

黃國昌認為，藉由這樣的比賽，不僅能夠以球會友，對於增進運動的風氣、增進壘球運動持續在台灣各地發展，都會有非常重要的意義。

新北黨部主委陳志明也指出，本屆比賽隊伍從去年78隊新增至今年的90隊，將自6月16日起，每逢週日在新莊瓊林球場舉行比賽，賽事為期6週。（編輯：張銘坤）1080616

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