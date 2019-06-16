秀姑巒溪泛舟鐵人三項 台灣好手奪佳績

（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）全台唯一的泛舟鐵人三項競賽，今天在秀姑巒溪登場，一掃連日陰雨，好天氣也讓參賽者有好成績，三鐵男子組冠軍吳明杰只花3小時14分43秒抵達終點；女子組為連三屆參賽的吳其臻奪冠。

由交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處主辦的「2019秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽」一早由秀姑巒溪遊客中心出發，這項活動自民國99年舉辦至今邁入第10屆。

今年有近千名選手前來挑戰，其中156人是過去曾參加過這項賽事的老朋友，這次特別以「回娘家」的心情重溫泛舟鐵人的不同與好玩之處。另有來自澳洲、加拿大、法國、英國、香港、愛爾蘭、波蘭、南非、俄羅斯、新加坡、美國、烏茲別克等國家共34名外籍選手共襄盛舉。

東管處說，賽事分為泛舟、路跑、自行車鐵人三項組、鐵三角接力組、鐵人二項組（泛舟、路跑），還有三鐵團體挑戰賽及二鐵團體挑戰賽。邀請選手揪團組成8人一隊，依序進行泛舟11公里、路跑12.6公里、自行車44公里，總長共67.6公里的挑戰。

鐵人三項男子組最終由吳明杰以3小時14分43秒奪得第一；女子組吳其臻首度拿下冠軍，她說「平常參加馬拉松，這次是泛舟完再接著跑步，很有挑戰性也很需要團隊協力合作，非常好玩，所以連續3屆來玩。」

東管處表示，這次賽事也吸引不少名人好手參加，像是在Wings For Life全球路跑台灣站三度奪冠的長跑健將李智群，將此賽事當作移地訓練與度假的好機會，最終拿下二鐵組第3名；「極地超馬好手」陳彥博也前來放鬆兼遊玩，最後收下二鐵組第4名。

賽前一晚，選手還可參加「縱夏飲茶bar」活動，在瑞穗鄉瑞祥溫泉公園品嘗花式調酒、冰品、原民美食等，還有喝啤酒、吃玉里麵、吃粽子大賽等活動，讓參與的選手十分盡興。（編輯：陳俊碩）1080616