陳品捷找回自信返一軍 與羅嘉仁特訓互相幫忙

（中央社記者楊啟芳新北19日電）中職富邦悍將陳品捷今天重返一軍，先發打第7棒。之前他因狀況不好下二軍，剛開始連3天特打，羅嘉仁還特別擔任餵球投手，一起練習進步，現在陳品捷也已經找回自信。

陳品捷開季狀況不佳，出賽25場僅敲出9支安打，打擊率1成36，因此5月12日下二軍調整，他當時曾表示，打擊有點亂掉，上場時會腦袋空白。不過這段期間陳品捷在二軍手感火燙，出賽14場打擊率高達4成18，每一場出賽都有安打演出。

悍將昨天將戴培峰降下二軍，今天將陳品捷升上一軍。悍將總教練陳連宏表示，陳品捷在二軍狀況不錯，且對本日兄弟先發投手艾迪頓，生涯對戰打擊率高達5成，今天先發打第7棒，守左外野。

對於開季的狀況，陳品捷表示，「主要是心理方面的問題，因為教練一直給機會，想回饋給教練，結果又不如預期。」不過在二軍表現佳，陳品捷指出，安打漸漸打出來後，信心就慢慢回來，他說：「在二軍壓力也比較小，真的有差。」

陳品捷笑說，剛下二軍時連3天進行特打，還請羅嘉仁擔任餵球投手。陳品捷說：「我只叫他用7分力，結果內角球進來我根本來不及揮，我們算是互相練習，他也因此比較了解打者習性。」（編輯：吳協昌）1080619