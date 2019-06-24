莫瑞臀部開刀後 靠女王杯網賽雙打勝利復出

（中央社倫敦23日綜合外電報導）前世界排名第一的英國網球選手莫瑞今天稍早靠著在女王杯網賽（Queen's Club Championships）男子雙打取得漂亮勝利回歸，還說自己可能在今年美國公開賽上恢復單打生涯。

32歲的蘇格蘭球星莫瑞（Andy Murray）與西班牙選手羅培茲（Feliciano Lopez）搭檔，以7比6（8/6）、5比7、10比5，打敗英國選手索茲柏瑞（Joe Salisbury）與美國選手芮姆（Rajeev Ram）的組合。

法新社報導，曾3度奪得大滿貫金盃的莫瑞今年稍早經歷他所謂「改變人生」的臀部手術後，終於迎來這次勝利。

儘管還沒下定決心，不過莫瑞說，美國公開賽可能成為他回歸單打的舞台。男單世界排名跌至215的莫瑞今年一月還淚流滿面地考慮退休，對他而言，回歸單打賽事將是非凡的改變。

莫瑞2012年在美國公開賽奪下首座大滿貫冠軍，記者逼問美國公開賽是否將成為他恢復單打生涯的舞台時，他說：「我是說有可能會。」

他說：「無論如何，我都不在乎，真的。參與美國公開賽是很棒的事，但如果我不打…你看，我在這裡贏得首輪雙打賽，也非常享受和開心，你知道，這就夠了。」

「我不需參加今年的美國公開賽，也不需爭強好勝，我必須為了讓自己享受而贏得比賽。」

儘管自己在無痛下度過本週的女王杯網賽，擁有兩面奧運單打金牌的莫瑞表示，他必須小心自己的臀部。

他說：「這不只是為了重回單打舞台，也是為了更長遠地保護我的臀部，確保我的肌肉在正確的平衡上，這樣我才不會老是傷到同個位置。」

「我需要改善臀部的移動範圍，這樣我改變方向時，我的臀部就會有更大的自由可以移動。」（譯者：侯文婷/核稿：劉文瑜）1080624