劉軒荅上半季任中繼受重用 靠訓練解疲勞

中職統一獅隊投手劉軒荅（圖）目前出賽數是獅隊次多，剛進職棒就以牛棚角色受到重用，他表示，還在學習這個角色，不過心態已更成長，對於頻繁出賽也會利用訓練來輔助。（資料照片）中央社記者張新偉攝 108年6月26日

（中央社記者楊啟芳台南26日電）統一獅投手劉軒荅目前出賽數是隊上次多，剛進職棒就受到重用，他表示，還在學習牛棚投手這個角色，不過心態已經更成長，對於頻繁出賽也會利用訓練來輔助。

劉軒荅是去年季中選秀獅隊第3指名，今年就受到重用，擔任牛棚投手，目前出賽29場，僅次於王鏡銘31場，不過33.1局是牛棚最多，目前防禦率3.24。近期失分相對較頻繁，22日還被中信兄弟陳文杰敲全壘打，是本季被敲的第2發全壘打。

對於被陳文杰敲的全壘打，劉軒荅表示，「因為那時候自己球數有利，想要把球壓低，動作上面可能急了一點，沒有準備好就會有失投球，打者比較容易掌握到」。

劉軒荅在業餘時期主要是先發投手，不過剛進職棒以牛棚角色受到重用，他說：「中繼這個位置每天都要準備，不像先發投手投完一場比賽，可以休個4、5天，調整方式可以有自己的規律。」

因此劉軒荅指出，中繼投手要自己抓空檔，覺得身體狀況有點沒力時，或是丟球較有負擔時，就要用輔助訓練來加強，重量訓練、體能維持相當重要。劉軒荅表示，其實這個月中旬時，一度感覺比較疲勞，但透過訓練，現在已經好轉，有在掌握中。

雖然劉軒荅是第一次擔任中繼，一切都還在學習，但他表示，比起剛開始因為一上場就要面對危機，會覺得壓力很大、放不開，現在已變得更放鬆，並說，「放鬆不是說不在意，而是比較專注，如果很緊繃會一直注意到周邊的事情，就會想比較多」。（編輯：張芷瑄）1080626