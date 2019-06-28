江國謙初登板中繼5局 石垣島震撼教育後更冷靜

年僅19歲的Lamigo桃猿隊投手江國謙27日生涯初登板，中繼投5局失2分，江國謙28日受訪表示，初登板表現還算可以，雖然第3局時遇到危機，不過他說：「會緊張，不過專心面對打者，沒有心思想壘上跑者。」中央社記者楊啟芳攝 108年6月28日

（中央社記者楊啟芳新北28日電）僅19歲的中華職業棒球大聯盟Lamigo桃猿隊投手江國謙昨天對富邦悍將隊比賽生涯初登板，中繼5局失2分；江國謙年初在石垣島遭震撼教育，也經過5月的低潮，現在投球更冷靜。

桃猿先發投手蘇俊羽昨天僅投2局，失8分含7責失。第3局在一、二壘有人無人出局時，桃猿換上江國謙，雖然一開始就被申皓瑋敲二壘安打，還出現2次暴投掉分，但之後連解決兩名打者，對陳品捷投保送後，再成功拿下第3個出局數。

之後幾局江國謙回穩，演出3次3上3下，除第6局被陳品捷轟陽春砲，沒再掉分。總計投5局被敲3支安打，投1次保送、2次三振，失2分。

江國謙今天表示，初登板表現還算可以，雖然第3局遇危機，「會緊張，不過專心面對打者，沒有心思想壘上跑者」。

江國謙是去年季中選秀桃猿第6指名，桃園市立平鎮高級中等學校時期就是隊上王牌投手之一。

年初桃猿去石垣島與日職千葉羅德海洋隊打交流賽，江國謙投1局被敲6支安打，含2發全壘打，投3次保送，失7分，是十足的震撼教育。

回想這場比賽，江國謙說：「沒想到自己會差這麼多，當下沒有辦法控制場面，自己也沒有想法，是被打者拖著走。」江國謙後來勤問隊上學長，包括壘上有人時要怎麼投。

今年在二軍時，江國謙5月遇到連續失分狀況，尤其5月3日先發投4.1局失10分含7責失，下一場先發也投3.1局失7分。

江國謙表示，當時主要是心態問題，「突然1局爆掉的話，會有點亂掉，不知道當下要做什麼」。

不過，二軍投手教練林敬民每半局結束都會稍微提點江國謙，讓他再思考，江國謙也了解冷靜重要性，「有危機、對自己不利的時候，要先想辦法穩定下來，冷靜思考」。（編輯：李明宗）1080628