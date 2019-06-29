文化李凱威挑戰職棒 同學申皓瑋力讚好身手

（中央社記者楊啟芳新北29日電）富邦悍將申皓瑋的高中同學李凱威報名今年選秀，申皓瑋認為他是跑打守三拍子好手；3年前申皓瑋與李凱威選擇不同的路，高中畢業就進職棒，申皓瑋表示，直接挑戰職棒不容易。

中華職棒季中選秀即將在2天後展開，來自文化大學的李凱威也投身選秀，高中在高苑工商時跟申皓瑋是同學，不過申皓瑋高中畢業後，就直接透過選秀加入富邦悍將，是2016年悍將第一指名，李凱威則是選擇就讀文化。

之前李凱威曾說過，申皓瑋一直鼓勵他來打職棒，申皓瑋笑說：「是我們在聊天時他問我，現在職棒怎麼樣，我是跟他說，做好準備就好。」申皓瑋指出，本來要和李凱威一起念大學，不過當初教練建議他先報名選秀，有好順位就先進職棒。

對於高中畢業就直接進職棒，申皓瑋表示，因為是跳過成棒階段，直接挑戰更高層級，沒有自己想的這麼簡單，他說：「當初想說條件夠就可以先進來，但真的要花很多時間，力量、技術都差很多，要多問教練跟學長。」

不過申皓瑋也認為，就是因為這樣，能提早體會到高低起伏的感覺，還有遇到時要怎麼做調整。

如今同學李凱威也要來挑戰職棒，申皓瑋指出，李凱威跑、守、打都很好，而且心態很成熟。李凱威目前就讀文化大學三年級，是右投左打，透過國手資格報名選秀，守備位置二壘。（編輯：屈享平）1080629