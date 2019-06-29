更多編輯台推薦新聞：
驚喜現身驕傲月活動 女神卡卡：願為同志擋子彈
國際

驚喜現身驕傲月活動 女神卡卡：願為同志擋子彈

酒駕限塑新規定 7/1民生措施報你知

酒駕限塑新規定 7/1民生措施報你知

蒲亭G20拿保溫瓶和川普敬酒 影片掀網友熱議
國際

蒲亭G20拿保溫瓶和川普敬酒 影片掀網友熱議

專題／給魚吃也教釣魚 史瓦帝尼本土醫培育靠台灣
生活

專題／給魚吃也教釣魚 史瓦帝尼本土醫培育靠台灣

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

文化李凱威挑戰職棒 同學申皓瑋力讚好身手

最新更新：2019/06/29 18:15

（中央社記者楊啟芳新北29日電）富邦悍將申皓瑋的高中同學李凱威報名今年選秀，申皓瑋認為他是跑打守三拍子好手；3年前申皓瑋與李凱威選擇不同的路，高中畢業就進職棒，申皓瑋表示，直接挑戰職棒不容易。

中華職棒季中選秀即將在2天後展開，來自文化大學的李凱威也投身選秀，高中在高苑工商時跟申皓瑋是同學，不過申皓瑋高中畢業後，就直接透過選秀加入富邦悍將，是2016年悍將第一指名，李凱威則是選擇就讀文化。

之前李凱威曾說過，申皓瑋一直鼓勵他來打職棒，申皓瑋笑說：「是我們在聊天時他問我，現在職棒怎麼樣，我是跟他說，做好準備就好。」申皓瑋指出，本來要和李凱威一起念大學，不過當初教練建議他先報名選秀，有好順位就先進職棒。

對於高中畢業就直接進職棒，申皓瑋表示，因為是跳過成棒階段，直接挑戰更高層級，沒有自己想的這麼簡單，他說：「當初想說條件夠就可以先進來，但真的要花很多時間，力量、技術都差很多，要多問教練跟學長。」

不過申皓瑋也認為，就是因為這樣，能提早體會到高低起伏的感覺，還有遇到時要怎麼做調整。

如今同學李凱威也要來挑戰職棒，申皓瑋指出，李凱威跑、守、打都很好，而且心態很成熟。李凱威目前就讀文化大學三年級，是右投左打，透過國手資格報名選秀，守備位置二壘。（編輯：屈享平）1080629

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報