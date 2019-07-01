全國田徑排名賽 陳傑400公尺跨欄輕鬆摘金

（中央社記者龍柏安台北1日電）台灣男子400公尺跨欄好手陳傑，今天在全國田徑排名賽夏季站，出發後一馬當先，第1個彎道後就取得領先，最終以50秒33輕鬆奪金，並獲得5000元冠軍獎金。

陳傑今年曾在4月的亞洲田徑錦標賽，飆出生涯最佳的48秒92，距奧運參賽門檻的48秒90，僅相隔0.02秒。不過他對於奧運達標並不心急，僅強調：「我相信自己可以達成（達標），只是不確定具體會在什麼時候。」

這次參加全國排名賽，陳傑當成一場訓練賽，他將在5日出發前往日本札幌參賽，他透露，這一站他除了當成下一場比賽的模擬賽外，也用來檢驗自己起跑後200至300公尺間的欄間技術與流暢度。

陳傑解釋，400公尺跨欄當然全程都很重要，不過只要起跑後自己過欄夠流暢，提前進入比賽節奏，尾速的維持會相對比較容易，他開玩笑說：「就像踩了煞車之後再重新啟動加速，這樣引擎很容易壞掉。」

目前陳傑在全球男子400公尺跨欄排名14，若在明年依舊能維持在全球前40名，就算不用達標，也一樣可以參加奧運。他坦言，達標有達標的優點，不過積分制也有好處，「這樣你會維持每個月都有出賽的頻率，也能一直保持比賽的感覺。」

已取得今年世界田徑錦標賽門票的陳傑也透露，世錦賽是強度最高的比賽之一，他也希望能用最佳狀態、全力以赴參戰，最好的結果當然是可以再突破極限，順便達標。（編輯：屈享平）1080701