女足世界盃美國2比1勝英格蘭 衛冕奪冠只差一步

（中央社里昂2日綜合外電報導）女子世界盃足球賽尋求衛冕的美國隊，在前鋒摩根頂進關鍵球，加上守門員娜荷奮力擋下英格蘭賀頓的罰球，帶領球隊在驚濤駭浪的4強賽以2比1力克英格蘭隊，順利挺進決賽。

美國隊普瑞絲（Christen Press）開賽後為球隊首開紀錄，但不久後被英格蘭隊懷特（Ellen White）進球扳平比數。身為聯合隊長的摩根（Alex Morgan）在賽末半小時利用巧妙頭球破門得分，幫助美國隊再度超前。這也是摩根本屆賽事的個人第6次進球。

法新社報導，本場比賽下半場的許多爭議問題由影像助理裁判（VAR）處理。

美國隊莎爾布倫（Becky Sauerbrunn）在場上碰觸到英格蘭隊懷特的身體，裁判巴蒂斯塔（Edina Alves Batista）決定啟用VAR進行判決，讓英格蘭隊賀頓（Steph Houghton）在第84分鐘獲得判罰點球的機會，然而，美國門將娜荷（Alyssa Naeher）奮力一撲擋下進球，立下大功也為美國隊守住勝果。

摩根表示：「娜荷是今天表現最好的球員，她救了我們大家。」

英格蘭隊除了卜萊特（Millie Bright）吞下兩張黃牌被驅逐出場，本場比賽共有10人出賽。儘管拉皮諾（Megan Rapinoe）因傷缺陣，美國隊仍挺進決賽，距離衛冕冠軍只剩一步。

目標拿下第4座冠軍、爭取三連霸的美國隊7日將與荷蘭與瑞典之戰的勝者爭冠。她們盼拉皮諾屆時能傷癒歸隊。（譯者：吳昇鴻/核稿：徐睿承）1080703