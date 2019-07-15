富邦申請加盟ABL 陳建州盼攜手帶動籃球發展

（中央社記者龍柏安台北15日電）SBL冠軍豪門富邦勇士向ABL提出加盟，而同樣是ABL成員的寶島夢想家股東之一的陳建州，除表態歡迎，也希望富邦加盟後，可以攜手帶動台灣籃球運動成長，共創三贏局面。

東南亞職業籃球聯賽（ABL）是東南亞各國籌組的籃球聯賽，在規章中明訂，一個國家或地區只能有一支球隊加盟，若該地有其他球隊加入，需取得原加盟球隊的同意，且兩地場館需相隔100公里以上。

寶島夢想家（前身是高雄聖徒）是ABL在台灣的第一支球隊，陳建州受訪時坦言，他們的確知悉富邦提出加盟申請，以他個人立場，當然同意並歡迎新球隊加盟。他說：「台灣有那個條件和環境把籃球做好，也希望新的球隊加入後，一起帶動台灣籃球運動成長。」

由於夢想家的主場設在彰化縣立體育館，而富邦的主場則暫訂設在新莊體育館，兩地之間距離也超過100公里，在規章上沒有任何問題，不過ABL至今仍未決議是否同意富邦的加盟。

今年ABL共收到8份加盟申請，最初連紐西蘭都有加盟意願，不過最後不了了之，至於ABL何時會宣布最終結果，目前仍不得而知。

值得一提的是，寶島夢想家自接替高雄聖徒隊後，本季平均票房超過4000人，與上季相比成長幅度達3成。陳建州強調，看到進場人數提升，對球團經營是最大的鼓舞和動力，不過相信還有很大的努力空間。

陳建州並透露，若富邦加盟ABL拍板定案，除了是競爭對手，也會是生命共同體，大家都希望台灣的籃球環境可以越來越好，共創三贏局面。（編輯：唐聲揚）1080715