無論職籃打不打 高俊雄：政府該做的不會中斷

中華職籃大聯盟（CBL）能否今年開打目前仍充滿未知數，體育署長高俊雄（左）18日強調，好的舞台是大家共同目標，政府該做的努力不會中斷。中央社記者黃巧雯攝 108月7月18日

（中央社記者黃巧雯台北18日電）中華職籃大聯盟（CBL）改尋求其他企業籌組新球隊加盟，但能否今年開打仍充滿未知數。教育部體育署長高俊雄今天表示，好的舞台是大家共同目標，政府該做的努力，不會中斷。

SBL球隊中僅台灣啤酒、台灣銀行與金門酒廠表態參與CBL，距離籌滿4隊開打的目標還差一隊，在加盟大限屆滿後，CBL秘書長唐旭鴻日前表示，退而求其次，尋求其他企業籌組新球隊加盟。

CBL能否順利在年底前開打，仍有變數，高俊雄表示，好的舞台是大家共同目標。行政院政務委員、體育運動發展委員會召集人張景森6月邀集各方開會時，也請球團自行評估，不要有壓力。

對於現階段有3隊表態參與CBL，高俊雄指出，即使最後隊數不夠，也不會禁止這些球隊打SBL。

高俊雄表示，政府該做的努力，不會中斷，像是租稅優惠、球館等，政府也會盡量協調。（編輯：張雅淨）1080718