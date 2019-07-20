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最後一局才被敲安 MLB水手李克擦身完全比賽

最新更新：2019/07/20 15:16

（中央社西雅圖19日綜合外電報導）MLB西雅圖水手先發投手李克今天迎戰洛杉磯天使，主投前8局沒讓任何打者站上壘包，可惜第9局被敲安，與完全比賽擦身而過，終場李克就以一安打完封率隊10比0大勝天使。

李克（Mike Leake）投前8局沒讓任何打者站上壘包，但9局上投出一顆時速85英里的變速球被天使第7棒打者瑞吉福（Luis Rengifo）相中，擊成右外野方向安打，粉碎李克締造「完全比賽」的希望，這也是天使全場唯一一支安打。

李克今天在主場只用了98球完投完封天使，還繳出6次三振，笑納本季第8勝。

美國職棒大聯盟MLB曾出現過23場完全比賽，最近一次是由水手強投「國王」耶南德茲（Felix Hernandez）在2012年對坦帕灣光芒投出。

除了李克繳出近乎完美的表現，水手打線也表現不凡，全隊共敲出12支安打，其中第4棒打者沃格爾巴赫（Daniel Vogelbach）4局下扛出3分砲為水手展開攻勢，5局下又扛出另一發3分砲，個人單場包辦6分打點。

天使右投柯爾（Taylor Cole）今天先發2局無失分就退場，牛棚投手巴利亞（Jaime Barria）接力上陣，只投3.2局就挨9安，失10分全是自責分，他也吞下個人本季第3敗。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳彥鈞）1080720

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